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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.

Alp Özden,Adem Balta   | 24.06.2019
TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.

Şentop, Tan Chuan-Jin'i kapıda karşıladı.

İki parlamento başkanı arasında ilk olarak baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Şentop: Singapur'la ticaret hacminin arttırılması mümkün

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler gündeme geldi.

Türkiye-Singapur ilişkilerinin 50. yılı dolayısıyla gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticari, kültürel ve siyasi bağlamda daha da ileriye taşınması arzusunda olduğunu söyledi.

Şentop, "Singapur'la 790 milyon dolar olan ticaret hacminin arttırılması, imzalanan kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları ile daha da ileri taşınması mümkün. Singapur’dan gelen yatırımları dikkatle izliyoruz. İstanbul’daki yeni havalimanı da bu konuda önemli bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, Singapur’un, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye karşı Türkiye’nin yanında durmasının önemine dikkati çekti.

Chuan-Jin: Türkiye ile Singapur'un ilişkisi 1865'e kadar uzanıyor

Singapur Parlamentosu Başkanı Tan Chuan-Jin ise ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 1865’e kadar uzandığını söyledi.

Chuan-Jin Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduğunu ve her alanda iş birliğinin artırılması için çaba harcayacağını vurguladı.

Konuk heyet, Singapur Parlamentosu Başkanı Tan Chuan-Jin onuruna verilen öğle yemeğine katıldıktan sonra Meclisin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdi.

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