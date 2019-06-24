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Politika

Bakan Akar'dan siyasi parti liderlerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.

Merve Yıldızalp   | 24.06.2019
Bakan Akar'dan siyasi parti liderlerine ziyaret

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, liderlerle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, parti liderleriyle görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

'Savunma ve güvenlik konusunda Sayın Bahçeli’ye bazı konularda bilgiler sunduk'

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti. 

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Akar, İYİ Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından Akar'ı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı. 

Türkkan, burada yaptığı açıklamada, Akşener ve Akar görüşmesinde S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, "Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'e Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı'na iletti." ifadelerini kullandı.

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