TBMM Başkanı Şentop şehitler için Allah'tan rahmet diledi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne’de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa’da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne’de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa’da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 19, 2020