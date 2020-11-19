Euro
8.98
Dolar
7.55
BIST 100
1,313.02
Altın
1,865.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop şehitler için Allah'tan rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Ahmet Alp Özden   | 19.11.2020
TBMM Başkanı Şentop şehitler için Allah'tan rahmet diledi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne’de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa’da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı
ABD'deki Kovid-19 vakalarının 10'da biri Teksas'tan
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 653 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop şehitler için Allah'tan rahmet diledi

TBMM Başkanı Şentop şehitler için Allah'tan rahmet diledi

Şuşa'da şehit olan animatör helallik isteyip cepheye koşmuş

Cizre Belediyesi 12 polisin adını şehit edildikleri yerde yaşatacak

Kılıçdaroğlu'ndan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik

TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik