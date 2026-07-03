Otomotiv endüstrisi haziranda 3,8 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı
Otomotiv endüstrisi, haziran ayında 3,8 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Mücahit Enes Sevinç
03 Temmuz 2026•Güncelleme: 03 Temmuz 2026
İSTANBUL
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,3 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü yaklaşık 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Haziran ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 232,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı haziran ayında yüzde 23 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 14,5'ini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 24,6 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3,2'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 41,2'lik yükselişle 692,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
- En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,6 milyar dolarla İstanbul, 2,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın haziran ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 30 Haziran
Son 12 aylık
SEKTÖRLER
2025
2026
Değişim
Pay(26) (yüzde)
2024 - 2025
2025 - 2026
Değişim
Pay(26) (yüzde)
I. TARIM
2.542.842
3.167.694
24,6
14,5
36.236.377
36.898.325
1,8
15,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
1.641.545
2.140.964
30,4
9,8
24.503.799
24.836.733
1,4
10,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
862.664
1.015.246
17,7
4,7
12.135.650
12.137.878
0,0
5,0
Yaş Meyve ve Sebze
202.612
398.455
96,7
1,8
3.375.054
4.366.573
29,4
1,8
Meyve Sebze Mamulleri
186.532
203.095
8,9
0,9
2.674.596
2.530.283
-5,4
1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri
104.642
114.862
9,8
0,5
1.869.355
1.640.110
-12,3
0,7
Fındık ve Mamulleri
139.627
242.938
74,0
1,1
2.635.265
2.507.987
-4,8
1,0
Zeytin ve Zeytinyağı
38.067
30.889
-18,9
0,1
645.512
417.265
-35,4
0,2
Tütün
99.311
125.938
26,8
0,6
1.020.778
1.076.163
5,4
0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri
8.091
9.540
17,9
0,0
147.590
160.472
8,7
0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
313.835
332.315
5,9
1,5
3.817.879
4.147.044
8,6
1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
313.835
332.315
5,9
1,5
3.817.879
4.147.044
8,6
1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
587.461
694.415
18,2
3,2
7.914.698
7.914.548
0,0
3,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
587.461
694.415
18,2
3,2
7.914.698
7.914.548
0,0
3,3
II. SANAYİ
14.591.640
17.944.251
23,0
82,3
188.767.023
198.831.908
5,3
82,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
946.896
1.156.575
22,1
5,3
13.882.024
13.597.640
-2,0
5,6
Tekstil ve Hammaddeleri
691.163
841.996
21,8
3,9
9.606.250
9.381.317
-2,3
3,9
Deri ve Deri Mamulleri
90.354
109.545
21,2
0,5
1.493.433
1.410.523
-5,6
0,6
Halı
165.379
205.034
24,0
0,9
2.782.341
2.805.800
0,8
1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
2.594.537
3.290.281
26,8
15,1
30.697.775
33.211.747
8,2
13,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
2.594.537
3.290.281
26,8
15,1
30.697.775
33.211.747
8,2
13,7
C. SANAYİ MAMULLERİ
11.050.207
13.497.395
22,1
61,9
144.187.224
152.022.521
5,4
62,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.195.468
1.375.789
15,1
6,3
17.333.736
16.628.114
-4,1
6,9
Otomotiv Endüstrisi
3.405.080
3.837.090
12,7
17,6
39.483.335
42.381.286
7,3
17,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri
84.044
279.413
232,5
1,3
1.899.565
2.896.564
52,5
1,2
Elektrik ve Elektronik
1.274.531
1.664.602
30,6
7,6
17.154.655
18.537.335
8,1
7,6
Makine ve Aksamları
797.325
918.143
15,2
4,2
10.916.804
11.440.738
4,8
4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller
967.649
1.361.871
40,7
6,2
12.818.368
13.996.223
9,2
5,8
Çelik
1.430.238
1.750.276
22,4
8,0
16.465.683
16.670.645
1,2
6,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
365.426
420.128
15,0
1,9
4.347.386
4.550.561
4,7
1,9
Mücevher
379.389
448.070
18,1
2,1
8.996.059
6.488.239
-27,9
2,7
Savunma ve Havacılık Sanayii
619.545
802.810
29,6
3,7
7.454.422
11.068.679
48,5
4,6
İklimlendirme Sanayii
531.512
639.203
20,3
2,9
7.317.211
7.364.136
0,6
3,0
III. MADENCİLİK
490.380
692.559
41,2
3,2
6.030.886
6.781.127
12,4
2,8
Madencilik Ürünleri
490.380
692.559
41,2
3,2
6.030.886
6.781.127
12,4
2,8
T O P L A M (TİM*)
17.624.861
21.804.505
23,7
100,0
231.034.285
242.511.360
5,0
100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı