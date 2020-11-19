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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Dr. Cuma El-Gamati ile görüştü.

Murat Özgür Güvendik   | 19.11.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü

Ankara

Görüşmede, Libya ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. 

Efkan Ala ayrıca, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Saparbekuly, Ala'yı, Kazakistan Nur Otan Partisi'nin 20. Kurultayı hakkında bilgilendirdi.

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