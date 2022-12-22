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Politika

TBMM Başkanı Şentop Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı şehitlerini andı.

Adem Balta   | 22.12.2022
TBMM Başkanı Şentop Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "108 yıl önce bugün Sarıkamış Harekatı'nda sarsılmaz imanlarıyla ebedi bir vatan için şehadete yükselen kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Makamları cennette, aziz hatıraları ebediyen gönlümüzde saklıdır." ifadelerini kullandı.

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