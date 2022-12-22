TBMM Başkanı Şentop Sarıkamış şehitlerini andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı şehitlerini andı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "108 yıl önce bugün Sarıkamış Harekatı'nda sarsılmaz imanlarıyla ebedi bir vatan için şehadete yükselen kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Makamları cennette, aziz hatıraları ebediyen gönlümüzde saklıdır." ifadelerini kullandı.
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108 yıl önce bugün #Sarıkamış Harekâtı'nda, sarsılmaz imanlarıyla ebedi bir vatan için şehadete yükselen kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 22, 2022
Makamları cennette, aziz hatıraları ebediyen gönlümüzde saklıdır.
Ruhları şad olsun... pic.twitter.com/hbtbdMmfKT