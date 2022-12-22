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İstanbul Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş   | 22.12.2022
AK Parti MKYK toplandı

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