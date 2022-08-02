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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

Aynur Ekiz   | 02.08.2022
TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in TBMM'de baş başa gerçekleşen görüşmesinden sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede Şentop, Libya'nın güneyinde petrol taşıyan bir araçtaki patlama nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin tarihine dikkati çeken Şentop, "Türkiye için Libya, batısı, doğusu ve güneyiyle bir bütündür ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere ve kesimlere eşit mesafede duruyoruz." dedi.

Şentop, parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin iş birliğini her alanda ilerletmesine katkı sağlayacağını belirterek bu anlayışla geçen yıl nisan ayında tüm siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla TBMM'de Libya Dostluk Grubunu oluşturduklarını anımsattı.

TBMM Başkanı Şentop, Dostluk Grubunun, doğu bölgesi dahil olmak üzere Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da söyledi.

"Libya'nın birlik ve beraberliğinin korunması Türkiye açısından hayati önemde"

Birçok alanda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi için iki ülke arasında büyük bir potansiyelin bulunduğunu ifade eden Şentop, Libya'nın egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin korunmasının Türkiye açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Libya'da ortak çabayla sahada tesis edilen sükunetin, istikrar yolunda kayda değer bir aşama teşkil ettiğini ve siyasi sürecin önünü açtığını aktaran Şentop, Libya halkının barışa kavuşması için istikrarın kalıcı hale getirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, "Libya'nın içinden geçmekte olduğu kritik dönemde istikrarı tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması, bir güç boşluğu oluşmaması önemlidir. Bu süreçte tarafları itidale davet eden ortak mesajlar verilmesine ihtiyaç vardır. Biz, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya'nın istikrarı, refahı ve huzuru için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin desteği önemli"

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise Türk ve Libya halkları arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade ederek Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için bütün diyalog kanallarının açık kalmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Libya'da oluşturulan ve Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alan yeni hükümetin önceliğinin, ülkede parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını sağlama olduğunu kaydeden Salih, Türkiye'nin de barış ve istikrarın sağlanmasında Libya'ya desteğinin önemine işaret etti.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, TBMM Başkanı Şentop'u Libya'ya davet etti.

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