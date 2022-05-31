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Politika

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Aynur Ekiz   | 31.05.2022
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

TBMM

Şentop kabulde, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini ve katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeni kurulan hükümete başarı dileklerini ileten Şentop, "Bizim için KKTC'nin ayrıcalıklı, özel bir yeri var. Bu her zaman böyle olmuştur ve olacaktır. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz, katlı sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

TBMM'de tüm partilerin, KKTC söz konusu olduğunda diğer ihtilaf konularını bir kenara bırakarak ortak hareket ettiğine işaret eden Şentop, adadaki çözüm arayışlarında Rum kesiminin tutumu nedeniyle uzlaşma sağlanamayışına vurgu yaptı.

Türkiye olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu yeni tezi desteklerini kaydeden Şentop, KKTC'nin uluslararası zeminlerde olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

KKTC Başbakanı Üstel ise konuşmasında, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin önemini vurgulayarak, adadaki görüşmelerde artık iki egemen devlet ve iki ayrı millet varlığıyla hareket edildiğini belirtti.

Üstel, "KKTC'nin kaybedecek zaman yoktur." dedi.


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