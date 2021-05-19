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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Samsun'da,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Tütün İskelesi'nde bayrak töreni düzenleniyor.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır

TBMM Başkanı Şentop, "Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır." dedi.

İsmail Çimen   | 19.05.2021
TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, TBMM'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bütün gençlerin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşların bayramını, en kalbi duygularıyla kutladığını söyledi.

Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığını, "Ya İstiklal, Ya Ölüm!" şiarıyla Milli Mücadele’nin ateşini yaktığını anımsatan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Feragat ve fedakarlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir. Dünyada nadiren rastlanıldığı üzere TBMM, hem millet iradesinin tecelligahı hem de Milli Mücadele’nin yürütüldüğü karargah olmuş ve Milli Mücadele kazanılarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti teşekkül etmiştir.

Tarihi boyunca mazlum milletlere ilham kaynağı olan milletimizin büyük bir inançla verdiği mücadelenin en ağır sorumluluğunu da gençlerimiz yüklenmişlerdir. Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır.

Ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olarak kabul edilen bu tarihi günün 102’nci yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatan uğruna şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum."

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