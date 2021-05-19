Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dönem Başkanı olması çerçevesinde Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.
Ayrıca görüşmede, Yukarı Karabağ'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.