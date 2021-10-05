Dolar
8.85
Euro
10.27
Altın
1,759.54
ETH/USDT
3,441.90
BTC/USDT
49,918.00
BIST 100
1,392.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Polonya’da 7. Varşova Güvenlik Forumu
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılacak.

Sinan Uslu   | 05.10.2021
TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 7'nci G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak için yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna akşam yemeği verecek.

Şentop, 7 Ekim Perşembe günü "İnsanlar, yeryüzü ve refah için parlamentolar" başlığıyla düzenlenecek P20 Zirvesi'nin açılış oturumuna katılacak.

"Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak olan Şentop, İtalya Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile görüşecek.

P20 kapsamında "sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşacak TBMM Başkanı Şentop, daha sonra zirveye iştirak eden parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katılacak.

Şentop, ziyaretinin son günü olan 8 Ekim Cuma günü P20 kapsamında "Pandemi sonrasında sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak.

Daha sonra düşünce kuruluşu temsilcileri ile görüşecek Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, yurda dönecek.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor
'Aşı olma' diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor
Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
Yeni Zelanda’da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Şentop'a barınak açılışında sokak köpeği armağan edildi

Down sendromlu milli yüzücü, Avrupa Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

İtalya'da kısmi yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

İtalya'da kısmi yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu
İtalya'da yarın kısmi yerel seçim yapılacak

İtalya'da yarın kısmi yerel seçim yapılacak