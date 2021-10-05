Kılıçdaroğlu: Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşında gösterdiği çabayı göstermesini isteriz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşında gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. Biz 'Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' derken ana felsefemiz bu; milletvekili milletin vekili olmalı. " dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşında gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. TBMM'de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil, milletin vekili olmasını isteriz. Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm üretirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini saraya veya birilerine teslim etmişse o kişiler milletin vekili olamaz. Biz, 'Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' derken ana felsefemiz bu; milletvekili milletin vekili olmalı." diye konuştu.
İktidar olacaklarını ve ilk çıkaracakları kanunun "Siyasi Ahlak Kanunu" olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Bunu yapacağız." ifadesini kullandı. Düşüncelerinden, inancından ve kimliğinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Adımız ne, Halk Partisi, halkın partisi olacağız." sözlerini sarf etti.
"CHP iktidar olduğunda elde ettiğimiz kazanımlar elimizden alınır mı?" diye soranların olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, eleştiri geldiği müddetçe siyasetçinin adımını daha dikkatli atacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.