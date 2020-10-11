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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan artık küresel bir sorundur

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın ateşkes kararına rağmen doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarının savaş suçu olduğunu belirterek "Ermenistan artık küresel bir sorundur." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 11.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan artık küresel bir sorundur

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, Azerbaycan ile Moskova’da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Bu saldırıların, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçu olduğunu ve yargılama yapılması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Ermenistan artık küresel bir sorundur." paylaşımında bulundu. 



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