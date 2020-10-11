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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 11.10.2020
Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmanın tüm ebeveynlerin tek dileği olduğunu belirtti. 

Cinsiyet ayrımının olmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir dünyayı sağlamanın da siyasilerin en öncelikli görevi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kız çocuklarımıza daha güvenli ve huzurlu bir gelecek sunma görevinin bilinciyle Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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