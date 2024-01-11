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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, İl Dernekler Birliği, STK’lar ve muhtarlarla buluşma programında konuşuyor
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylarını kutladı.

Ali Kemal Akan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin ve alem-i İslâm'ın Regaib Gecesini ve habercisi olduğu üç aylarını tebrik ediyorum. Regaib’imizin, kalplerimize neşe, müminlere inşirah, mazlumlara kurtuluş, insanlığa hidayet, barış ve esenlik getirmesini, bu gecede yapılan dualarımızın dergâh-ı izzetinde kabul olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun." paylaşımı yaptı.

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