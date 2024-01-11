TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylarını kutladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin ve alem-i İslâm'ın Regaib Gecesini ve habercisi olduğu üç aylarını tebrik ediyorum. Regaib’imizin, kalplerimize neşe, müminlere inşirah, mazlumlara kurtuluş, insanlığa hidayet, barış ve esenlik getirmesini, bu gecede yapılan dualarımızın dergâh-ı izzetinde kabul olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun." paylaşımı yaptı.
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Aziz milletimizin ve alem-i İslâm'ın Regaib Gecesini ve habercisi olduğu üç aylarını tebrik ediyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 11, 2024
Regaib’imizin, kalplerimize neşe, müminlere inşirah, mazlumlara kurtuluş, insanlığa hidayet, barış ve esenlik getirmesini, bu gecede yapılan dualarımızın dergâh-ı izzetinde… pic.twitter.com/OqR2I8PaV2