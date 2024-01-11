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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Mehmet Tosun  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

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