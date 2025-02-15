Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,706.80
BTC/USDT
97,421.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hamas, İsrail ile esir takasının altıncı turunda Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Japonya'ya gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16-20 Şubat'ta Japonya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Meriç Ürer  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Japonya'ya gidecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, başkent Tokyo'da, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Türkiye ve Japonya arasında var olan güçlü işbirliğini ilerletmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek ziyarette, parlamentolar arası ilişkiler, Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Kurtulmuş ayrıca, beraberindeki parlamento heyetiyle Japonya'da yaşayan Türklerle de bir araya gelecek.

Türk Yunus Emre Enstitüsünü ve Tokyo Camisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Sasakawa Vakfına gerçekleştireceği ziyarette de "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta hitap edecek.

Tama Mezarlığı'nda bulunan Abdürreşid İbrahim Efendi'nin kabrini ziyaret edecek Kurtulmuş'un, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma gelen Japonya afet yardım ekibiyle de görüşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık
Kabartma yazıyı İncil'den öğrenmeye zorlanan Ugandalıları Kur'an eğitimiyle İslam'la tanıştırdılar
Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü apartmana ilişkin kolon kesilmesine yönelik yeni iddianame
Türkiye Diyanet Vakfı ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin kişiye yardım ulaştırdı
Bazı polyester ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Japonya'ya gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Japonya'ya gidecek

Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Pakistan basınında geniş yer buldu

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür videosu paylaştı

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür videosu paylaştı
BM üyesi ülkeler Rusya-Ukrayna arasında ateşkes yapılması için BM'ye tasarı sunmaya hazırlanıyor

BM üyesi ülkeler Rusya-Ukrayna arasında ateşkes yapılması için BM'ye tasarı sunmaya hazırlanıyor
Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 2,2 milyona ulaştı

Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 2,2 milyona ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet