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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı, vefatının yıl dönümünde andı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havacılık tarihinin öncülerinden, ömrünü yerli ve milli üretime adayan Nuri Demirağ'ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

Demirağ'ın, fedakarlığı, vizyonu ve girişimci ruhunun yanı sıra millete ve vatana derin bağlılığı, demokrasinin ve kalkınmanın yol gösterici ilkeleriyle birleşerek bugün hala saygıyla hatırlandığını ifade eden Kurtulmuş, "Nuri Demirağ'ın azminden ve kararlılığından aldığımız ilhamla, her alanda daha güçlü ve tesirli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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