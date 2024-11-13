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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti

Duygu Yener  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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