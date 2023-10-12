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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hindistan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) ve Parlamento Forumu'na katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldi.

Ali Kemal Akan  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hindistan'da

Yeni Delhi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u İndira Gandhi Havalimanı'nda Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Efkan Ala, Parlamentolar Arası Birlik'in Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Yeni Delhi'ye geldi.

Yeni Delhi'de "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenecek Dokuzuncu P20 Zirvesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hızlandırılmasına ilişkin dört üst düzey oturuma ev sahipliği yapacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hindistan Parlamentosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Zirve'nin açılışında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılımcı ülkelerin meclis başkanları onuruna vereceği davete katılacak.

Zirve kapsamındaki oturumlar ile çalışma yemeğine iştirak edecek Kurtulmuş'un, meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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