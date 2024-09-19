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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazileri kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Eylül Gaziler Günü’nde, Meclis’te görev yapan gazileri kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazileri kabul etti

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımında, "19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Meclisimizde görev yapan gazi polislerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin selameti için büyük bir fedakarlıkla ve cesaretle görev yapan kahramanlarımıza, gazilerimize minnettarız." ifadelerine yer verdi.

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