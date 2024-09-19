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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ile 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Aykut Yılmaz  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziler Günü'nü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi ve Müşir' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."

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