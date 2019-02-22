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Politika

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin." dedi.

Ömer Ertuğrul  | 22.02.2019
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Yozgat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından halka hitap etti.

FETÖ'nün Amerikan devletinin tahsis ettiği okullardan 800 milyon dolar, 200 milyon dolar da kurdurduğu bağış derneklerinden kazandığını aktaran Soylu, PKK'nın FETÖ'nün, uyuşturucu kaçakçılarının, organize suç çetelerinin ayağına bastıklarını dile getirdi.

Türkiye'de, 2018'de 275 organize suç çetesini çökerttiklerini, çetelere adım attırmadıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Eğer 31 Mart akşamı zafiyete düşersek bunlar önümüzdeki 4-5 yılı bize zehir zindan ederler. İçişleri Bakanı olarak söylüyor değilim. Bu ülke yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Bunu bu millet yaptı. Eksiğimiz yok mu? Eksiğimiz var. Bu kadar büyük işler yapıp saldırılarla karşı karşıya kalmak elbette ki beklentilerimizin içerisinde. Bizde samimiyetsizlik aramayın. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam geçen gün partisini kapattı. Hiçbir genel başkan partisini kapatır mı ya? Partisini kilitledi kaçtı. Sebep, muhalifleri gelecek de itiraz edecekler diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin."

Soylu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir'e destek istedi.

Açılışa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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