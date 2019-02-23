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Politika

Bakan Akar ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici  | 23.02.2019
Bakan Akar ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da yer aldı.

Akar ve Shanahan arasındaki görüşmede, savunma alanında ikili iş birliği, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG/PYD'ye verilen destekle ilgili Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Akar terör örgütleriyle mücadelede kararlılığı vurguladı

Görüşmede, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik iş birliğinin önemine değinen Bakan Akar, Türkiye'nin PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

İki Bakan görüşmede, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığın ve Afganistan, Kosova, Irak ve NATO'nun deniz faaliyetleri dahil olmak üzere NATO ittifakı içerisinde devam eden iş birliğinin önemini yineledi.

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