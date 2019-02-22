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Politika

CHP'de olağanüstü PM toplantısı yapılmayacak

CHP'de 12 üyenin çağrısı üzerine yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü PM toplantısından, bu üyelerin taleplerini geri çekmesi üzerine vazgeçildiği belirtildi.

Barış Gündoğan  | 22.02.2019
CHP'de olağanüstü PM toplantısı yapılmayacak

Ankara

CHP'de 12 üyenin çağrısı üzerine yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısından, bu üyelerin taleplerini geri çekmesi üzerine vazgeçildiği bildirildi.

CHP'de 12 PM üyesi, partinin İstanbul'un Maltepe ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerindeki adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 16 Şubat'ta olağanüstü PM toplantısı çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük gereği PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak çağrı talebinde bulunan 12 üye daha sonra söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle "gündemsiz" kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekmişti.

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla PM üyelerine gönderilen yazıda, talebin geri çekilmesi üzerine PM toplantısının yapılmayacağı ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Toplantı, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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