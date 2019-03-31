Siyasilerin sandıklarından çıkan sonuçlar belli oldu
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan siyasilerin sandık sonuçları belli oldu.
Ankara
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan siyasilerin sandık sonuçları belli oldu.
Buna göre, sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlarda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy verdiği Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1326 numaralı sandıktaki oy dağılımı netleşti.
Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş aldı.
285 seçmenin oy kullandığı sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yavaş'a 228, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'ye 52, TKP'nin adayı Fatma Korur'a 1 oy çıktı. Kullanılan oyların 4'ü ise geçersiz sayıldı.
Kılıçdaroğlu'nun sandığından Yavaş çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandıkta en fazla oyu, Yavaş aldı.
Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullandığı Arjantin İlkokulu'ndaki 4202 numaralı sandıktan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 226, AK Parti'ye 68, Saadet Partisi'ne 4, Türkiye Komünist Partisi'ne 2, Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi'ne birer oy çıktı.
305 kişinin oy kullandığı sandıktaki 3 oy da geçersiz sayıldı.
Akşener'in sandığından Yıldırım çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu AK Parti Adayı Binali Yıldırım aldı.
Akşener'in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Hacı Sabancı Anadolu Lisesindeki "2132" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.
Buna göre, sandıktan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 146, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'na 143, Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar'a 4, TKP Adayı Zehra Güner Karaoğlu'na ise 1 oy çıktı.
Akşener'in oy kullandığı sandıktan Üsküdar Belediye Başkanlığı için de AK Parti Adayı Hilmi Türkmen'e 147, CHP Adayı Ahmet Kılıç'a 124, Saadet Partisi Adayı Yılmaz Bayat'a ise 15 oy verildi.
Binali Yıldırım'ın sandığından en çok oy kendisine çıktı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, büyükşehir belediyesi seçiminde en çok oy kendisine çıktı.
Yıldırım'ın oy kullandığı Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'nda "1049" numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.
Buna göre, sandıktaki İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 149'unu Binali Yıldırım, 134'ünü CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu aldı.
Sandıktan Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi'ne de birer oy çıktı.
Yavaş'ın sandığından CHP birinci çıktı
Yavaş'ın oyunu kullandığı Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ndeki 4297 numaralı sandıkta CHP birinci çıktı.
Mansur Yavaş ve ailesinin oy kullandığı 340 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayıma göre, kullanılan 300 oydan 296'si geçerli sayıldı.
Sandıktan, CHP'ye 201, AK Parti'ye 87, Saadet Partisi'ne 8 ve geçersiz 4 oy çıkarken, 40 kişi de oy kullanmadı.
Destici'nin oy kullandığı sandıktan AK Parti birinci çıktı
Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz'ın oy kullandığı Ayten-Şaban Diri İlkokulu 4392 numaralı sandıkta oy sayımı tamamlandı.
Sandıkta kayıtlı 342 seçmeden 292'si oy kullandı. 5 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan büyükşehir belediye başkanlığı için çıkan oyların partilere göre dağılımı şöyle:
CHP: 247, AK Parti: 32, DSP: 4, SP: 3, Türkiye Komünist Partisi: 1
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin oy kullandığı Keçiören'deki Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 3226 numaralı sandıktan çıkan 307 oydan 15'si geçersiz sayıldı.
Sandıktan AK Parti'ye 146, CHP'ye 132, Saadet Partisi'ne 9, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 3, Vatan Partisi'ne ise 2 oy çıktı.
BBP, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da aday çıkarmama kararı almıştı.
Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandık
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde 1075 nolu sandıkta 342 kayıtlı seçmenden 273'ü oy kullandı.
7 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:
CHP: 224, AK Parti: 30, Türkiye Komünist Partisi: 6, SP: 4, Demokratik Sol Partisi: 1, Vatan Partisi: 1
Oktay'ın oy kullandığı sandık
Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın oy kullandığı Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulundaki sandıkta en fazla oyu CHP aldı.
Oktay'ın oyunu kullandığı 3054 numaralı sandıkta kullanılan 312 oydan 307'si geçerli sayıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 264, AK Parti'ye 38, DSP'ye 4, Saadet Partisine 1 oy çıktı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un oy kullandığı Mehmet İçkale Ortaokulundaki 2270 numaralı sandıkta 337 kayıtlı seçmenden 290'ı oy kullandı.
11 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:
"CHP 213, AK Parti 58, SP 5, Bağımsız Türkiye Partisi 2, Türkiye Komünist Partisi 1"
Akar'ın sandığından CHP birinci çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulundaki 1166 numaralı sandıkta 280 kişi oy kullanırken, 3'ü geçersiz sayıldı.
CHP'ye 222, AK Parti'ye 48, TKP'ye 4, Saadet Partisi'ne 2, Vatan Partisi'ne 1 oy verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4081 numaralı sandıkta oy sayımı tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 340 seçmenden 306'sı oy kullandı. 1 geçersiz oyun çıktığı sandıkta, büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı "CHP 231, AK Parti 66, SP 3, Türkiye Komünist Partisi 3, DSP 1, Bağımsız Türkiye Partisi 1" şeklinde oldu.
Bakan Pakdemirli'nin oy kullandığı sandık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin oy kullandığı Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulunda da 1030 numaralı sandıkta 347 kayıtlı seçmenden 298'i oy verdi.
17 oyun geçersiz olduğu sandıkta, büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:
"CHP 174, AK Parti 98, SP 5, DSP 4"
Abdulhamit Gül'ün sandığından CHP birinci oldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün oy kullandığı Sofuoğlu İlkokulundaki 1036 numaralı sandıkta 351 kayıtlı seçmenden 306'sı oy kullandı.
Sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 177, AK Parti'ye 106, Demokratik Sol Parti'ye 5, Saadet Partisi'ne 2, bağımsız adaylar Recep Gökyer ve Meriç Meydan'a da birer oy çıktı.
306 kişinin oy kullandığı sandıktaki 14 oy da geçersiz sayıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4256 numaralı sandıkta, 348 kayıtlı seçmenden 298'i oy verdi.
Bu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:
"CHP 229, AK Parti 60, SP 4, DSP 1"
10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer'in oy kullandığı Şahin Sevin İlkokulunda 1171 numaralı sandıkta 335 seçmenden 272'si oy kullandı. 6 oyun geçersiz çıktığı sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 176, AK Parti'ye 89, Vatan Partisi'ne 1 oy çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.