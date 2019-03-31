İYİ Parti'liler sonuçları genel merkezde izliyor
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından genel merkeze gelen partililer seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener sonuçları genel merkezden izliyor.
Ankara
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen partililer, seçim sonuçlarını yakından takip ediyor.
Seçim sonuçları, parti girişine kurulan dev ekrandan yansıtılıyor.
Partide oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, partinin müşahitlerince gönderilen sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileriyle karşılaştırılıyor. Bu sonuçlar, sorunlu bulunması halinde itiraz için partinin hukuk bürosuna iletilecek.
Öte yandan, parti çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Partiye gelenler detaylı aranarak içeri alınıyor.
Genel Merkeze gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sonuçları buradan takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.