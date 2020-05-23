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Politika

Şentop Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Ertuğrul Subaşı   | 23.05.2020
Şentop Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop ile el-Halbusi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri de değerlendirdi.

Şentop, Irak'ta yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini de iletti.

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