Şentop Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.
TBMM
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop ile el-Halbusi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri de değerlendirdi.
Şentop, Irak'ta yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini de iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.