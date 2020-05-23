Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19'un ramazan ayını huzur içinde geçirmeyi engellediğini belirterek bu durumun ramazan ayının sabır, bağışlama, bereket, ibadet, paylaşma olması gereken yaşamın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.05.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Kovid-19'un etkilerine değinen Kılıçdaroğlu, "Kovid-19 salgını, ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmemizi engelledi, dini ve beşeri geleneklerimizi dahi değiştirdi. Ancak salgın, bu kutsal ayın sabır, bağışlama, bereket, ibadet, paylaşma ve adaletle özdeş olması gereken yaşamımızın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Salgın nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik buhranın, yüzbinlerce ailemiz üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştık. Kimsenin yoksunluğunu ve yoksulluğunu teşhir etmeme, 'Bir elin verdiğini diğer elin görmediği' bir anlayışla hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak kimseyi ötekileştirmediklerini ve yardımlarda kimseyi ötelemeyip kayırmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin bu yardımlaşma ve dayanışma uygulamaları, vatandaşlarımızın güvenini kazandı, güven arttıkça yardımseverlerin sayısı arttı, yardımların bereketi çoğaldı. Dünyaya örnek olan bu dayanışmanın, Türkiye'nin güzel, huzurlu ve mutlu geleceğini müjdelediğini biliyorum. Hangi görüşten olursa olsun milyonlarca vatandaşımızın 'hakkın, hukukun ve adaletin' hakim olduğu bir Türkiye hedefine doğru, hep birlikte yürümekte olduğunu, 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susmayacağız.' diyenlerin çoğaldığını görüyorum. Bu duygularla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum. Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Güvenlik güçlerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız, PTT çalışanlarımız başta olmak üzere salgın boyunca da işbaşı yapan tüm emekçilerimizin, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlara."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 675'e yükseldi
Avrupa'daki birçok ülke tedbirleri kaldırmaya devam ediyor
Gazze'de Kovid-19'dan ilk can kaybı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 97 bin 696'ya yükseldi
İspanya, temmuzda sınırlarını uluslararası turizme açıyor

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 675'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 675'e yükseldi

Avrupa'daki birçok ülke tedbirleri kaldırmaya devam ediyor

ABD Başkanı Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere'de 100 yaşındaki Müslüman'dan Kovid-19 kurbanları için 'Günde 100 Adım' kampanyası

İngiltere'de 100 yaşındaki Müslüman'dan Kovid-19 kurbanları için 'Günde 100 Adım' kampanyası
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 479 kişi öldü

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 479 kişi öldü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı