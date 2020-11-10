Euro
9.64
Dolar
8.15
BIST 100
1,243.00
Altın
1,875.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Buket Güven   | 10.11.2020
Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kovid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 756'ya yükseldi
Macaristan'da 'acil durum' 90 gün daha uzatıldı
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakan Koca'dan 'maske hem ağzı hem burnu kapatmalı' uyarısı

İstanbul'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı

İstanbul'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı
Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için 'geçmiş olsun' mesajı

Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için 'geçmiş olsun' mesajı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var