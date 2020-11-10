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Politika

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ferdi Türkten   | 10.11.2020
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

Ankara

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Alınan bilgiye göre Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirildi.

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