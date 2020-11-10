Euro
9.63
Dolar
8.15
BIST 100
1,243.00
Altın
1,882.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde yer alan kısmi zamanlı çalışmayı düzenleyen madde metinden çıkarıldı.

Ertuğrul Subaşı   | 10.11.2020
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde yer alan kısmi zamanlı çalışmayı düzenleyen madde metinden çıkarıldı.

Teklif üzerinde devam eden görüşmelerde, AK Parti'nin, "kısmi çalışma" ile ilgili düzenlemeyi içeren 21. maddenin metinden çıkarılması yönünde verdiği önerge kabul edildi.

Metinden çıkarılan söz konusu madde, şu hükümleri içeriyordu:

"Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020'ye kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10'unu aşamayacak, bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı, damga vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlanma şartları bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek"

Teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti
'ABD'de günlük Kovid-19 vakaları yakın zamanda 200 binin üzerine çıkabilir' uyarısı
ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği

Benzer haberler

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulu Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı nedeniyle saygı duruşuyla açıldı

Meclis vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam için mesai yapacak

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinin 10 maddesi daha TBMM'de kabul edildi

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinin 10 maddesi daha TBMM'de kabul edildi
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi
Meclis deprem tedbirlerini araştıracak

Meclis deprem tedbirlerini araştıracak