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Politika

Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak

Sağlık Bakanı Koca, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 31.07.2021
Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak

Ankara

Bakan Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, memleketi Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak 7 cinayetin işlendiğini belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

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