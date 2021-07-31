Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak
Sağlık Bakanı Koca, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakan Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, memleketi Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak 7 cinayetin işlendiğini belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.