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Politika

Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü

Genel Başkan Karamollaoğlu, "19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz." dedi.

Duygu Yener   | 20.07.2020
Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, partisinin kuruluşunun 19'uncu kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, önce ahlak ve maneviyat, üreterek kalkınma, şahsiyetli dış politika ilkesiyle yola çıktıklarını ve bu yolda yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Düşmanlaştırma ve ötekileştirmeden kardeşlik ve kucaklaşma, hak, adalet, dürüstlük ve şeffaflık, fikir ve inanç hürriyeti ilkelerini tavizsiz bir şekilde savunduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı krizler ve badireler karşısında hakkı, adaleti ve bir arada yaşamayı reçete olarak tüm kesimlere sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Saadet Partisinin siyaset anlayışının, günü kurtarmak olmadığını, geleceği toplumun faydası istikametinde şekillendirme gayreti, reel politik değil hakkın ölçü alınması olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan dolayı ülkemiz güzel günlere kavuşacaksa bu ancak Saadet Partisinin ortaya koyduğu ilkelerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Biz bu ülkenin geleceği için kelebeklerin kanat çırpışı misali çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz.

19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz. İnanıyorum ki bu anlayış ve hedeflerle; Saadet Partisi ülkemizin geleceğinin sigortası olmaya devam edecektir. Bu vesileyle merhum hocamız ve genel başkanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyor, Saadet Partisine gönül veren herkesi kutluyorum."

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