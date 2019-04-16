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Politika

Saadet Partisi genel merkez binası için kampanya başlatıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanya başlattıklarını bildirdi.

Sefa Şahin   | 16.04.2019
Saadet Partisi genel merkez binası için kampanya başlatıldı

Ankara

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanya başlattıklarını belirtti.

Saadet Partisi YİK, partinin Balgat Eğitim Merkezi'nde Asiltürk'ün başkanlığında toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, son siyasi gelişmelerin yanı sıra partiye ilişkin konular ele alındı.

Asiltürk, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının tahliyesini değerlendirdi.

Merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın "dokunulmaz" şeklinde nitelendirdiği Saadet Partisi genel merkez binasının, Milli Görüş camiasının malı olduğunu belirten Asiltürk, Erbakan'ın binayı Milli Görüş camiasına hizmet yolunda kullanılmak üzere bazı güvendiği kimselere emanet ettiğini hatırlattı.

Asiltürk, binanın "bize babamızdan miras kaldı" denilerek boşaltıldığını, ancak hukuki mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Genel Merkez binasının tahliye edilmesinin partiye gönül verenleri derinden üzdüğünü vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Bu zulmü yapanlar unutmamalıdır ki Milli Görüş teşkilatları önlerine çıkan bu engeli de azimle aşacaklardır. Her zaman olduğu gibi Saadet Partisine gönül veren teşkilatlarımız ve bu haksızlığa karşı büyük duyarlılık gösteren aziz milletimizin desteğiyle yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanyayı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuştuk, görüştük ve başlatmış bulunuyoruz. İnşallah topyekün bir dayanışmayla en kısa sürede yeni genel merkezimizi partimize ve ülkemize kazandıracağız. Kamuoyuna, aziz milletimize saygılarımızla arz ediyoruz."

Genel merkez binası giriş kapısındaki amblem de kaldırıldı

Öte yandan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da başlayan tahliye işlemleri sürüyor. 

Tahliye işlemlerinde, genel merkez binası giriş kapısında bulunan amblem söküldü. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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