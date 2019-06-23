Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır" dedi.

Sefa Şahin   | 23.06.2019
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor

Benzer haberler

Akşener'den seçim değerlendirmesi

Akşener'den seçim değerlendirmesi

İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Hasta ve yaşlılar sağlık ekiplerinin yardımıyla sandığa gitti

İstanbul seçmeni sandığa gidiyor

İstanbul seçmeni sandığa gidiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması
AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret