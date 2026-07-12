Diyarbakır'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kırsal Çınarköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 14 personel, arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kastamonu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla'daki yangın kontol altında

Muğla’da ormanlık ve tarım alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hamursuz Tepesi mevkisindeki orman ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede çalışmalar sürüyor.