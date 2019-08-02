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Politika

Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

Yavuz Ağıralioğlu'ndan boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu seçildi.

Adem Balta   | 02.08.2019
Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

TBMM

İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu seçildi.

İYİ Parti Meclis Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan boşalan Grup Başkanvekilliği seçimi için Grup Başkanı Orhan Çakırlar başkanlığında toplantı yapıldığı belirtildi.

Toplantıda Dervişoğlu'nun Grup Başkanvekilliğine seçildiği bildirildi.


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