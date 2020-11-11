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Politika

Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" ifadesiyle açıkladığı imza törenine ilişkin görüntü paylaştı.

Sarp Özer   | 11.11.2020
Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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