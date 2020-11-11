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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan çözüm beyanlarında samimi ise diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Yunanistan, bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir." dedi.

Zuhal Demirci   | 11.11.2020
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan çözüm beyanlarında samimi ise diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaların "uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddiaları"na dayandığını belirterek, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını bildirdi.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Oruç Reis gemisinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayımlandığını belirten Hami Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan, bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir."

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