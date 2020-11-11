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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Buket Güven   | 11.11.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Chilcott'u kabulünün parti genel merkezinde gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

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