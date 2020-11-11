CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Chilcott'u kabulünün parti genel merkezinde gerçekleştiği ifade edildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.