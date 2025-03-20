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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. - VTR -
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Politika

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

MHP'nin siyasi partilerle gerçekleştireceği bayramlaşma programı belli oldu.

Betül Bilsel  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

Ankara

Bayramlaşma programı, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi yapılacak.

MHP'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir bulunacak.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal olacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.50'de AK Parti, 10.35'de DEM Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile devam edecek.

MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

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