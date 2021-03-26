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Politika

MHP'nin MYK ve MDK ortak toplantısı başladı

MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yenilenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), ilk toplantısını Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıyor.

Buket Güven   | 26.03.2021
MHP'nin MYK ve MDK ortak toplantısı başladı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

ANKARA (AA) - MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yenilenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), ilk toplantısını Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anıtkabir ve kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına yapılan ziyaretlerin ardından parti otobüsüyle Genel Merkez'e geldi.

Genel Merkez binasına girişi sırasında Bahçeli'yi partililer karşıladı. Bahçeli burada gazetecilerle kısa bir süre sohbet etti.

13. Olağan Büyük Kurultay'da yenilenen 75 kişilik MYK ve 9 kişilik MDK'nin ortak toplantısı, Bahçeli başkanlığında başladı. Toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alacak isimler belirlenecek.




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