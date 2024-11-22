Dolar
34.55
Euro
36.05
Altın
2,698.66
ETH/USDT
3,313.60
BTC/USDT
98,084.00
BIST 100
9,480.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor. Antalya’nın Belek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
logo
Politika

MHP'den gazeteciler Altaylı ve Saymaz hakkında suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile beraber ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

Orhan Onur Gemici  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
MHP'den gazeteciler Altaylı ve Saymaz hakkında suç duyurusu

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan yalan üzerinden sürdürülen dezenformasyonla alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının tespitleri ve kamuoyunu bilgilendirmesinin akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Soruşturma başlatılmasına ilişkin "Dezenformasyonla mücadele anlamında sergilenen müspet ve saygın bir gelişme olmuştur" değerlendirmesinde bulunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Sayın Genel Başkanımız, partimiz ve dava arkadaşlarımız hakkında sürdürülen ve sürdürülecek her türlü yalan ve iftiraya dayalı yayınları dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz. Sistemli bir şekilde yalan ve iftiralar ile dezenformasyon oluşturarak hareket eden ve bu kirli eylemlerini basın kimliği arkasında gizlenerek sürdürenler hakkında hukuk nezdinde hesaplaşacağız. Bu kapsamda Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile beraber, ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak suç duyurusunda bulunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi kabul etti
Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şahsiyetimizin inşasında aileden sonra en önemli rolü öğretmenlerimiz üstlenmektedir
Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Benzer haberler

MHP'den gazeteciler Altaylı ve Saymaz hakkında suç duyurusu

MHP'den gazeteciler Altaylı ve Saymaz hakkında suç duyurusu

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gidecek

Özgür Özel hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" soruşturmasında ''yetkisizlik'' kararı

Özgür Özel hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" soruşturmasında ''yetkisizlik'' kararı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet