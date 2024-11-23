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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ederiz ki Netanyahu ve çetesi en kısa sürede tutuklanır ve UCM'de hesap verir

Ali Kemal Akan  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ederiz ki Netanyahu ve çetesi en kısa sürede tutuklanır ve UCM'de hesap verir

İstanbul
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(UCM kararı) Bu insanlık tarihinde dönüm noktasıdır. Ümit ederiz ki Netanyahu ve çetesi en kısa sürede gittikleri yerlerde tutuklanır ve UCM'de hesap verir." dedi.

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