Dolar
35.90
Euro
37.41
Altın
2,852.91
ETH/USDT
2,701.50
BTC/USDT
96,487.00
BIST 100
9,842.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
logo
Politika

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine bugün mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara

MHP'den yapılan ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ile Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in isimlerinin yer aldığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı cep telefonu kamerasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket
Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti
On ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma

Bahçeli: TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının uygulanması doğru bir karardır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet