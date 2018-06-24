MHP'de kutlamalar başladı

ANKARA

MHP'liler, Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını davul zurna eşliğinde kutluyor.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından genel merkeze gelen partililer, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kutlamalara başladı.

"Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililer, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

MHP Genel Merkezi önünden araçlarıyla geçen bazı vatandaşlar da korna çalarak partililere destek verirken, kalabalığın ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Bu arada, partililerin bir kısmı da genel merkezin girişinde kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ediyor.

Bahçeli'nin de oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Iğdır'da kutlama

Iğdır'da toplanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensupları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nin sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından kutlama yaptı.

Atatürk Caddesi üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, MHP Iğdır Milletvekili Adayı Yaşar Karadağ'ın resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilmesini kutladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla ve parti flamalarıyla yürüyen partililer, Zübeyde Hanım Bulvarı'na ulaşıp burada çeşitli sloganlar attı.

Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Iğdır Milletvekili seçilen Yaşar Karadağ ile MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer de alana gelerek kalabalıkla sonuçları kutladı.

Muhabir: Esin Işık, Özcan Yıldırım