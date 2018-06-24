Fotoğraf: AA/Furkan Abdula

BRÜKSEL

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçların belli olmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler sevinç gösterisi yaptı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyeleri, sonuçların açıklanmasının ardından kutlamalar yaptı. Belçika'daki kutlamalar, başkent Brüksel'de Türk mahallesi olarak bilinen Chaussee de Haecht sokağında yoğunlaştı.

Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, sık sık slogan attı, bir grup Türk araçlarıyla sokaklarda turladı.

Belçika polisi kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri aldı.

Almanya

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçların gelmeye başlamasının ardından Almanya'da sevinç gösterileri düzenlendi.



Başkent Berlin'in en işlek caddesi olan Kudamm'da toplanan AK Partililer araçlarla konvoy oluşturdu. ''En büyük Türkiye'', ''Recep Tayyip Erdoğan'' şeklinde sloganlar atan topluluk, korna çalarak seçim sonuçlarını kutladı.

Köln kenti yakınlarındaki Kerpen beldesinde bir araya gelen AK Partililer de marş ve şarkılar söyleyerek, büyük bir coşku yaşadı.

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, Türkiye ve Erdoğan lehine sloganlar atarak, kutlama yaptı.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Türk vatandaşları da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'nin başarısını coşkulu bir şekilde kutladı.

Günün erken saatlerinde çok sayıda vatandaş, seçim sonuçlarını takip etmek için belirlenen konferans merkezini doldurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırmasıyla açıklanmaya başlanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin elde ettiği başarıyı kutlayan vatandaşlar, Türkiye bayrakları sallayarak, türküler eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Avusturya'da sandığa yoğun ilgi gösteren Türkler, sonuçlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İsveç

Sandıktan çıkan sonuçları AK Parti Stockholm Seçim Koordinasyon Merkezi'nde izleyen partililer, daha sonra araçlarına binerek konvoyla Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önüne gitti. Burada şarkılar söyleyerek kutlama yapan vatandaşlar, Türk bayrağı ile AK Parti ve MHP flamaları salladı.



Vatandaşların yanına gelen Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Yunt, "Bazı vatandaşlarımız seçim sonuçlarını kutlamak için büyükelçiliğimizin önüne geldi. Ben de onlara ev sahipliği yaptım. Ayrıca, seçimlerde demokratik hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.



Sonucun tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileğinde bulunan İsveç AK Parti SKM Başkanı Özer Eken de demokrasinin kazandığını söyledi.



İsveç'te çok çalıştıklarını ve seçmenin sandığa gitme oranını artırdıklarını kaydeden Eken, ekibine ve partililere teşekkür etti.

İngiltere

Erdoğan'ın ve AK Parti'nin başarısını kutlamak için İngiltere'nin Londra'daki Hyde Park'ta toplanan Türkler, seçimlerin sonuçlarını sevinçle karşıladı.

Kutlamalara, başta Uluslararası Demokratlar Birliği ve Londra Gençlik Kolları olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.



Ellerinde Türk bayrakları ile parkta bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları attı.

Azerbaycan

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından araçlarıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önüne giden vatandaşlar, Büyükelçiliğin yakınlarındaki Atatürk Parkı'nda toplandı. Buradaki anıt önünde İstiklal Marşı söyleyen vatandaşlar, Türk bayrağı ile AK Parti ve MHP flamalarını sallayarak kutlama yaptı.

Azerbaycan'daki AK Parti'liler ve MHP'liler kutlamalarını Bakü sokaklarında araçlarıyla tur atarak sürdürdü.

Bosna Hersek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimdeki başarısı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da coşkuyla kutlandı.

Aralarında Saraybosna'da yaşayan Türklerin yanı sıra Bosnalı, Filistinli ve Ganalıların da bulunduğu yüzlerce insan, araçlarıyla şehir turu yaptıktan sonra tarihi Başçarşı'da toplandı.

Ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyanlar, Erdoğan'ın seçim başarısını sloganlarla kutladı.

Kutlamaya katılan Boşnak Vehbija Secerovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin dünyadaki tüm Müslümanlar için önemli olduğunu belirtti. Secerovic, Müslümanların Erdoğan ile dürüst ve gerçek bir lider elde ettiğini dile getirdi.

Merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in Bosna Hersek'i Erdoğan'a emanet ettiğini anımsatan Secerovic, kendisini bir Osmanlı hissettiğini söyledi.

Kutlamalara katılan Ganalı Mubarak Adam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek bir lider olduğunu vurguladı. Adam, "O tüm Müslümanlar ve dünya için örnek bir insan. Türkiye Erdoğan'ı seçerek doğru bir karar verdi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Teşkilatlanma Sorumlusu Mehmet Salih Sarıoğlu da Erdoğan'ın Balkanlar, Doğu Türkistan, Filistin, Afrika ve zulüm gören tüm sessizlerin sesi olduğunu kaydetti. Sarıoğlu, "Evladı Fatihan Bosna Hersek topraklarından herkese selam. Sonuç herkes için hayırlı olsun." dedi.