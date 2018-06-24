Türkiye'deki azınlıkların dini liderlerinden Erdoğan'a kutlama

Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Ateşyan ile Musevi Hahambaşı Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

İSTANBUL

Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.



Aram Ateşyan, mesajında, bugün yapılan seçimlerin Türkiye'nin demokrasi yürüyüşünde yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu vurguladı.



Ateşyan, "Yurttaşlarımızın gösterdiği sarsılmaz güven ve teveccüh sayesinde zatı devletleriniz bu aşamanın tartışmasız lideri ve kahramanı konumundasınız. Ülkemiz demokrasisine çağ atlatmış bir lider olarak, yeniden seçilmenizi büyük bir memnuniyetle karşılıyor, zatı devletlerinizi içtenlikle kutluyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin bugünkü seçimle artık uygulamasına tam anlamıyla geçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Ateşyan, şunları kaydetti:



"Zatı devletlerinizin liderliğinde bu yeni sistemle ülkemizdeki azınlıkların sorunlarının da daha ivedilikle aşılacağı umudunu taşıyoruz. Demokrasimizin kaydettiği gelişme zatı devletleriniz için milli iradenin parlak tecellisi, toplumumuzun tüm kesimlerinin eşit yurttaşlık haklarıyla, herkesin hakkının ve hukukunun ayrımcılık olmaksızın güvence altında olduğunun güvencesi addetmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız; bu büyük seçim zaferi sonrasında sizleri en içten dileklerimizle bir kez daha kutluyoruz. Cemaatimizin dualarının sizlerle olduğunu bilmenizi isteriz."

Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri dolayısıyla Erdoğan'ın halkın büyük teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiş olmanızı candan kutlar, Türkiye'mizi daha ileriye götürecek hedeflere hep birlikte çalışarak ulaşacağımız inancıyla, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, ülkemize, bölgemize ve dünyamıza hayırlı olması temennilerimizle başarılar dileriz. Derin saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Flüksinos Yusuf Çetin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, "Şahsım ve cemaatim adına zatıalinizi en içten dileklerimizle kutlar, görevinizde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ve Ermeni Katolik Ruhani Lideri Levon Zekiyan da seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Muhabir: Etem Geylan